Terremoto oggi ai Campi Flegrei, scossa 3.9 sentita a Napoli

(Adnkronos) – Una nuova forte scossa di terremoto oggi ai Campi Flegrei. Il sisma del 16 febbraio è stato avvertito in maniera nitida su tutto il territorio di Napoli. La magnitudo stimata per il momento è di 3,9 della scala Richter. Segnalazioni sono giunte da Procida a Villaricca, fino a San Giorgio a Cremano. È la scossa più forte avvertita da inizio 2025. "Al momento c'è la preoccupazione dei cittadini, qualche richiesta di sopralluogo in casa ed è saltata una rete idrica. Sono in corso i controlli in tutte le scuole con l'ufficio tecnico ed è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc)", dice all'Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Febbraio 2025