Terremoto oggi a Messina, scossa tra 4.8 e 5.3 avvertita anche a Palermo

Terremoto in Sicilia oggi 7 febbraio avvertito a Messina e Palermo, con epicentro localizzato dalla sala operativa dell'Osservatorio Etneo dell'Ingv tra le isole di Alicudi e Filicudi a una profondità di 17 km. La scossa di magnitudo "tra 4.8 e 5.3", spiega l'Ingv su X, è stata registrata alle ore 16.19 nella zona di Messina, ma il sisma è stato avvertito anche dalla popolazione di Palermo, nelle Madonie e lungo la costa tirrenica, da Cefalù a Capo d'Orlando. Numerosi i post pubblicati sui social. Al momento "non si registrano danni" né a Messina né a Palermo, come riferiscono i Vigili del fuco all'Adnkronos. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Febbraio 2025