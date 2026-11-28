(Adnkronos) – Terremoto a Los Angeles oggi, 28 novembre. Una scossa di magnitudo 5.0 si è verificata con epicentro nell’Oceano Pacifico davanti alle coste della metropoli californiana. Il sisma, secondo lo United States Geological Survey, si è verificata alle 9.30 del mattino – ora locale – a circa 4 miglia (quasi 6,5 km) a sudovest di Manhattan Beach. Successivamente, si sono verificate altre scosse con magnitudo non superiore a 3.5.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Novembre 2026