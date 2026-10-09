Terremoto oggi a Livorno, scossa di magnitudo 3.3 con epicentro sulla costa: avvertita dalla popolazione

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ore è stata registrata oggi, venerdì 9 ottobre, alle 12:38 con epicentro sulla costa toscana livornese a una profondità di 5.7 chilometri. Lo riporta l'Ingv. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, come hanno scritto numerosi utenti sui social network. Tanta paura ma al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. In mattinata un altro terremoto – di magnitudo 2.1 – era stato registrato sempre in Toscana ma a largo di Pisa intorno alle 09:20.

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Pubblicato il 9 Ottobre 2026