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Terremoto oggi a Cosenza, scossa di magnitudo 3.7: avvertita in tutta la provincia

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(Adnkronos) – In Calabria una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato dall'Ingv oggi, venerdì 4 settembre, alle 21:31 con epicentro a Castiglione Cosentino e a una profondità di 9.3 chilometri.   Paura tra la popolazione: la scossa è stata avvertita distintamente nei comuni di Rende, Castrolibero, Paola, San Giovanni in Fiore. Molti utenti sui social parlano di un forte boato che ha preceduto il sisma.  I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati quelli di Castiglione Cosentino, San Pietro in Guarano e Zumpano.
 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2026

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