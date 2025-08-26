Terremoto oggi a Cassino, scossa di magnitudo 3.0

(Adnkronos) – Terremoto di magnitudo 3.0 è stata avvertita poco dopo le 6 della mattina di oggi, martedì 26 agosto, vicino Cassino. Il sisma, registrato dall'Ingv, ha avuto come epicentro Villa Santa Lucia nel Frusinate a una profondità di 19 chilometri. "La scossa è stata avvertita in modo molto forte dalla popolazione, causando preoccupazione tra i cittadini – ha scritto su Facebook il sindaco di Villa Santa Lucia Orazio Capraro – Desidero rassicurare tutti: al momento non si segnalano danni a persone o cose. Per qualsiasi necessità o segnalazione, questa mattina sono presente in Comune e a disposizione della cittadinanza". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Agosto 2025