Attualità

Terremoto oggi a Cassino, scossa di magnitudo 3.0

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Terremoto di magnitudo 3.0 è stata avvertita poco dopo le 6 della mattina di oggi, martedì 26 agosto, vicino Cassino. Il sisma, registrato dall'Ingv, ha avuto come epicentro Villa Santa Lucia nel Frusinate a una profondità di 19 chilometri.  "La scossa è stata avvertita in modo molto forte dalla popolazione, causando preoccupazione tra i cittadini – ha scritto su Facebook il sindaco di Villa Santa Lucia Orazio Capraro – Desidero rassicurare tutti: al momento non si segnalano danni a persone o cose. Per qualsiasi necessità o segnalazione, questa mattina sono presente in Comune e a disposizione della cittadinanza". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Musetti-Mpetshi Perricard: orario, precedenti e dove vederla in tv

21 minuti fa

Sinner-Kopriva: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

23 minuti fa

Usa, Trump ‘licenzia’ la governatrice della Fed Lisa Cook

27 minuti fa

Alcaraz, esordio vincente agli US Open: Opelka battuto in tre set

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio