Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6 sull’isola di Samar

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito l'isola di Samar, nelle Filippine centrali, alle 14.09 di oggi lunedì 4 maggio. Lo ha riportato l'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs). Il sisma ha colpito a una profondità di 73,3 chilometri, a circa nove chilometri dalla città costiera di San Julian, nella stessa provincia. Non sono giunte immediatamente segnalazioni di feriti.

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Pubblicato il 4 Maggio 2026