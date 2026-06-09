Terremoto nelle Filippine, sale il bilancio dei morti: sono oltre 40

(Adnkronos) – E' di oltre 40 morti il bilancio delle vittime provocate dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale dell'isola di Mindanao, nelle Filippine. Secondo le agenzie nazionali e locali per la gestione delle emergenze, migliaia di persone risultano sfollate e oltre 450 ferite. Nella provincia di Sarangani, la più colpita, alcune aree rimangono accessibili solo in elicottero e il timore di scosse di assestamento sta rallentando le operazioni di soccorso, come hanno riferito i funzionari locali. "Ci sono ancora scosse di assestamento, quindi i soccorritori procedono con molta cautela. Questa è una sfida", ha dichiarato Rodrigo Sosmena, capo della protezione civile regionale. Una serie di potenti scosse di assestamento ha colpito la zona dopo la prima scossa, seguite da centinaia di piccole scosse. A causa dei danni alle infrastrutture, strade e ponti, alcune comunità rimarranno isolate per almeno una settimana. Nel comune di Glan, dove almeno 13 persone sono rimaste sepolte nelle loro case da una frana, il personale di un altro ospedale ha riferito all'Afp che oltre 60 pazienti si trovavano su letti all'esterno della struttura per timore per la stabilità dell'edificio. E in un altro ospedale una madre ha partorito dietro una barriera improvvisata.

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Pubblicato il 9 Giugno 2026