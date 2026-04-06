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Terremoto nel Pisano, la scossa di magnitudo 3 a Castelnuovo di Val di Cecina

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(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi lunedì 6 aprile in Toscana, nella zona di Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa. Il sisma si è verificato alle 4:14, con epicentro localizzato a circa quattro chilometri a est del centro abitato e a una profondità di 8 chilometri. Secondo le prime informazioni, l’evento sismico non ha provocato danni a persone o cose. Non si segnalano criticità e la situazione è sotto controllo da parte delle autorità competenti. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Aprile 2026

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