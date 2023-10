Terremoto Napoli, “raddoppiati disturbi del sonno e ansia”

(Adnkronos) – I terremoto a Napoli e lo sciame sismico che sta interessando tutta l'area dei Campi flegrei toglie il sonno e fa crescere l'ansia. A lanciare l'allarme sono i medici di famiglia. "In queste settimane sono raddoppiate, negli studi dei medici di famiglia, le richieste dei pazienti che hanno problemi di ansia e disturbi del sonno legati allo sciame sismico che sta interessando la città". Una situazione in cui ha un peso notevole "anche l'amplificazione comunicativa legata all'uso dei social. Rispetto a situazioni analoghe del passato stiamo registrando una maggiore sensibilità delle persone, reazioni più forti dei pazienti", dice all'Adnkronos Salute, Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), e medico di famiglia in zona rossa nella città partenopea. "Sostanzialmente – continua Scotti – vediamo diversi casi di elevato stress e somatizzazioni. La maggiore vulnerabilità delle persone è probabilmente legata sia agli effetti di tre anni di Covid sia alla crisi climatica che ci fa sentire come in presenza di una ribellione della natura. Ci sono più paure rispetto al passato. E in questo – denuncia Scotti – gioca un ruolo fondamentale l'allarmismo che dilaga sul web. A volte girano immagini vecchie, che non rappresentano nulla di nuovo, ma che viste ora possono fare paura". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Ottobre 2023