Terremoto Napoli, oggi scuole chiuse a Bagnoli e Fuorigrotta

(Adnkronos) – Dopo le nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha disposto per oggi 21 maggio la chiusura delle scuole nella Municipalità IX e X, che comprendono i quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Pianura. Scuole chiuse anche a Qualiano, area nord di Napoli. Al Comune di Napoli è stato insediato il Coc di Protezione Civile. Resta in piedi l'ipotesi dell'estensione della chiusura delle scuole in tutta l'area di Napoli, una decisione che potrebbe maturare nelle prossime ore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Maggio 2024