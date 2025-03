Terremoto Myanmar, Meloni: “Immagini devastanti, solidarietà a popolazioni colpite”

(Adnkronos) – Il violentissimo terremoto di 7.7 gradi della scala Richter che oggi, 28 marzo, ha colpito il Myanmar e la Thailandia mietendo centinaia di vittime non lascia indifferente il governo italiano che, attraverso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime la sua vicinanza alle popolazioni colpite. "Sono devastanti le immagini che ci arrivano dal Sud-Est asiatico dove – scrive sui social Meloni – una forte scossa di terremoto, con epicentro in Myanmar, ha provocato centinaia di morti e feriti. La mia solidarietà, e quella del Governo italiano, alle popolazioni colpite e il mio più sincero sentimento di vicinanza alle famiglie delle vittime e delle persone rimaste coinvolte in questa tragedia". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Marzo 2025