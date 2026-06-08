Attualità

Terremoto magnitudo 7.8 nelle Filippine, scatta allarme tsunami

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine oggi, lunedì 8 giugno, come riferisce lo United States Geological Survey (USGS). E' scattato un allarme tsunami che prevede l'evacuazione di aree costiere. Le onde potrebbero raggiungere un'altezza tra 1 e 3 metri secondo le rilevazioni dell' US Tsunami Warning System. La scossa si è verificata alle 7.37 ora locale ad una profondità di 35 km al largo delle coste dell'isola di Mindanao. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Israele colpisce obiettivi militari in Iran

56 minuti fa

Cobolli dopo ko a Roland Garros: “L’obiettivo sono le Finals di Torino”

7 ore fa

Vince mezzo milione al Gratta e Vinci ma non può ritirarli

8 ore fa

Missili iraniani su Israele, primo attacco dopo tregua. Trump: “Fermatevi”. Forze Usa in allerta

9 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio