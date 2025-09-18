Attualità

Terremoto magnitudo 7.8 in Kamchatka, allerta tsunami

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,8 oggi 18 settembre al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall’Us Geological Survey (Usgs), a pochi giorni da un’altra forte scossa nella stessa area. Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità relativamente superficiale di 10 chilometri. In seguito, lo Us Pacific Tsunami Warning Center ha emesso un allarme per possibili onde pericolose lungo le coste vicine. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sinner presenta la sua Fondazione e incontra… Bocelli

21 minuti fa

“La Cina ha rubato i dati del cervello di Sinner”, la spy-story da fantascienza

40 minuti fa

Jimmy Kimmel, altri guai in vista? “Deve dare soldi a famiglia Kirk”

1 ora fa

Vino, ‘Oltrepò: Terra di Pinot Nero’ celebra i 160 anni del blanc de noirs italiano

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio