Terremoto in Venezuela, il video durante la scossa: “Crolla tutto”

(Adnkronos) – Il terremoto e il caos. Un video pubblicato sui social documenta una delle violentissime scosse che ha colpito il Venezuela. Le immagini mostrano gli effetti del sisma in tempo reale a Caracas, nella zona di El Junquito. Un uomo con lo smartphone riprende il crollo di un edificio e, nel panico generale, corre alla ricerca dei familiari.

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Pubblicato il 25 Giugno 2026