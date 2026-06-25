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Terremoto in Venezuela, il video durante la scossa: “Crolla tutto”

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(Adnkronos) – Il terremoto e il caos. Un video pubblicato sui social documenta una delle violentissime scosse che ha colpito il Venezuela. Le immagini mostrano gli effetti del sisma in tempo reale a Caracas, nella zona di El Junquito. Un uomo con lo smartphone riprende il crollo di un edificio e, nel panico generale, corre alla ricerca dei familiari. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Giugno 2026

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