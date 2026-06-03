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Terremoto in Sicilia, tre scosse al largo delle Eolie e nello Stretto di Messina

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(Adnkronos) –
Torna a tremare la terra in Sicilia con tre scosse avvenute all'alba. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi dell'Ingv alle 5.51 al largo delle isole Eolie a una profondità di 306 chilometri.  Altre due scosse, entrambe di magnitudo 2,1, invece sono avvenute nella zona dello Stretto di Messina tra le 6.04 e le 6.19, la prima a una profondità di 31 chilometri, la seconda a una di 30 chilometri. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Giugno 2026

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