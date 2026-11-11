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Terremoto in Sicilia, sciame sismico al largo delle coste: scossa più alta di magnitudo 4.1

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Terremoto oggi, mercoledì 11 novembre, in Sicilia, con un nuovo sciame sismico è stato registrato al largo delle coste settentrionali. La scossa più forte di magnitudo 4.1, secondo i dati dell’Ingv, è stata avvertita in mare alle 6,12 a una profondità di 8 km. Altre cinque scosse sono state registrate nella stessa area a una profondità di 10 chilometri, l’ultima alle 7,07 di magnitudo 2.2. 

 

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Pubblicato il 11 Novembre 2026

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