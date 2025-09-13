Attualità

Terremoto in Russia, la scossa di magnitudo 7.4 al largo della Kamchatka

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7.4 si è verificato oggi sabato 13 settembre al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo oriente russo, secondo l’Istituto geologico statunitense (Usgs). L’epicentro è stato localizzato a 111 chilometri a est di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo della regione, a una profondità di 39,5 chilometri.  Il Centro di allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) aveva inizialmente segnalato il rischio di onde "pericolose" fino a un metro lungo alcune coste russe, ma successivamente ha confermato che "la minaccia è passata".  Lo scorso luglio la stessa penisola era stata epicentro di un sisma ancora più violento, di magnitudo 8.8, che aveva generato onde di quattro metri e portato a evacuazioni in Giappone, Hawaii e altri Paesi del Pacifico. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Armani, il futuro della maison: quotazione in Borsa o cessione nei prossimi 3 anni

5 minuti fa

Samira Lui a Verissimo, chi è la valletta de ‘La ruota della fortuna’

20 minuti fa

Omicidio Kirk, Tyler Robinson convinto alla resa dal padre. Trump: “Pena di morte”

29 minuti fa

Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 13 settembre

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio