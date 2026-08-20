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Terremoto in Perù, trema il sud: scossa magnitudo 6,7 a Upahuacho

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(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito oggi il sud del Perù. Secondo i sismologi statunitensi, l'epicentro del sisma è stato localizzato circa 40 chilometri a nord-ovest di Upahuacho, a quasi 800 chilometri dalla capitale Lima, a una profondità di 66 chilometri. Al momento non si registrano vittime né danni. L'Istituto geofisico del Perù ha invece stimato una magnitudo di 7,2.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Agosto 2026

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