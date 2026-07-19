Attualità

Terremoto in Perù, scossa 5.1 nella provincia di Chupaca: almeno cinque morti, crolli e gravi danni

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.1 ha scosso oggi il Perù centrale alle 2.24 di stamane, secondo quanto comunicato dal Centro di ricerca tedesco per le geoscienze. L'epicentro, a una profondità di 62,8 km, è stato inizialmente localizzato a 12,05 gradi di latitudine sud e 75,15 gradi di longitudine ovest. Sono almeno cinque le vittime del sisma che colpito la provincia di Chupaca, nella regione di Junín, riferiscono i media locali, precisando che la scossa ha provocato crolli e gravi danni in diverse aree.   
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Mondiali 2026, stasera la finale: l’Italia sui social tifa Argentina, l’analisi Spin Factor

36 minuti fa

Iran, la rivelazione del Wsj: durante tregua con Usa esportato petrolio per 6 miliardi di dollari

50 minuti fa

Caso Roggero, Salvini torna al carcere di Bollate: nuova visita al gioielliere

1 ora fa

E’ morta Jennifer Finch, la bassista delle L7 aveva 59 anni

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio