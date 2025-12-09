Attualità

Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 3: scuole chiuse a Montefredane

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte di oggi martedì 9 dicembre a Montefredane, in provincia di Avellino, dove il 25 ottobre c'era già stato un evento sismico, ma di magnitudo 4.  L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato il movimento sismico, che è stato avvertito dalla popolazione, a una profondità di 11 chilometri. "Al momento non si registrano danni a persone o cose", ha comunicato nella notte il sindaco del comune irpino, Ciro Aquino in un post social, in cui ha spiegato di essersi "subito messo in contatto con la Prefettura di Avellino" e di aver "emanato un'ordinanza di chiusura della scuola, in via precauzionale, per la giornata di oggi" al fine di "effettuare – si legge nel provvedimento – le verifiche tecniche di integrità strutturale degli edifici".  Il sindaco ha aggiunto: "A quanti mi hanno scritto, desidero rassicurare che la situazione sembra sotto controllo. Le verifiche più accurate saranno effettuate con la luce del giorno".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Jimmy Kimmel rinnova il contratto con Abc: “Fino al 2027 o alla fine del mondo”

11 minuti fa

Rsf: “Nell’ultimo anno 67 giornalisti uccisi, quasi la metà a Gaza”

59 minuti fa

Entrano in una fabbrica abbandonata di Torino, giovane precipita da 10 metri: è grave

1 ora fa

Certificato di malattia e ricette, cosa cambia con il nuovo disegno di legge e da quando

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio