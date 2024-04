Terremoto in Grecia, sisma avvertito anche in Puglia e Calabria

(Adnkronos) – Terremoto in Grecia alle 00.59 (ora locale, le 23.59 in Italia) nella notte tra lunedì 8 aprile e martedì 9. La scossa, di magnitudo 4.5, si è verificata a una profondità di 29 km ed è stata avvertita anche in Italia, in Puglia e Calabria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



