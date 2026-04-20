Attualità

Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate. Lo ha reso noto l'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un allerta tsunami per onde alte oltre tre metri dopo che l'epicentro è stato registrato nelle acque del Pacifico. Le scosse sono state così violente che hanno fanno tremare grandi edifici fino a Tokyo, che si trova a diverse centinaia di chilometri dall'epicentro. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni

27 minuti fa

Energia, Grins-Oipe: “Serve agire per tutelare le famiglie più fragili”

47 minuti fa

Giovane trovato morto in un garage a Vasto: fermato il padre

50 minuti fa

Pavia, ragazzo ucciso in un parcheggio: fermato un 16enne

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio