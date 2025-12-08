Attualità

Terremoto in Giappone, magnitudo 7,6: diramato allarme tsunami

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Un terremoto di magnitudo 7,6 della scala Richter è stato registrato oggi, lunedì 8 dicembre, nel nord del Giappone, facendo scattare l'allarme tsunami. Lo ha reso noto l'istituto sismologico americano Usgs. 
Onde di tsunami alte fino a tre metri potrebbero colpire la costa pacifica del Giappone, ha avvertito l'agenzia meteorologica di Tokyo, con l'arrivo della prima onda previsto nelle zone portuali che si estendono dalle regioni settentrionali di Aomori a Iwate. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ballando con le stelle, Rossella Erra: “Nancy Brilli condivide post di odio contro di me”

2 ore fa

Nautica, l’11 dicembre Assemblea annuale soci Confindustria Nautica: focus su filiera

2 ore fa

‘Spara a Giorgia’, rimossa scritta minatoria contro Meloni a Pietrasanta

2 ore fa

Milano-Cortina: emozione a palazzo Mattei a Roma per passaggio Fiamma olimpica

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio