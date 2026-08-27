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Terremoto in Friuli, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Udine: paura ma nessun danno

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(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata dopo la mezzanotte in provincia di Udine. L'Ingv ha riferito che l'epicentro è stato localizzato tra i comuni di Gemona del Friuli e Amaro. La scossa è avvenuta a 13 km di profondità. Non risultano feriti e neanche danni.  Tuttavia, il sisma è stato avvertito dalla popolazione, con numerosi utenti che hanno raccontato sulle piattaforme social la paura di quei momenti. Molti parlano di un boato sentito poco prima della scossa. Le segnalazioni sono arrivate in particolare da Tarcento, Venzone, Taipana, Moggio Udinese, Resiutta, Pagnacco e Paularo. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Agosto 2026

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