Attualità

Terremoto in Colombia, scossa di magnitudo 5.5 nell’ovest

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 della Scala Richter è stata registrata oggi martedì 3 novembre in Colombia e in particolare a Tulua, nella parte occidentale del Paese. Lo ha reso noto il Centro sismologico euro-mediterraneo, spiegando che il sisma si è verificato a una profondità di 35 chilometri e a circa 77 chilometri da Tulua. Al momento non si hanno notizie di vittime. 

La governatrice di Tolima, Adriana Magali Matiz, ha annunciato di aver attivato i comitati di emergenza e di aver disposto che le lezioni scolastiche si tenessero online. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Novartis celebra 250 anni di innovazione scientifica con progetto Catalyst

9 minuti fa

Tumori, FrecciaRosa: la prevenzione raggiunge 47 milioni di passeggeri

10 minuti fa

Elezioni Usa midterm, cosa si decide: dalla chiusura dei seggi ai risultati, guida alla notte elettorale

18 minuti fa

‘Esiste la vergogna?’, Tosca chiama Botteri, Travaglio e De Gregorio nel videoclip del suo brano più politico. E la Soncini la stronca sui social

20 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio