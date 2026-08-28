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Terremoto in Cina, trema la provincia del Sichuan: scossa di magnitudo 5.1

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(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito la città di Longchang, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, alle 13:13 di venerdì (ora di Pechino).  Secondo quanto riferito dal Centro cinese per le reti sismiche (Cenc), l'epicentro è stato localizzato nella città di Longchang. Il sisma ha avuto una profondità di 13 km. Al momento non si hanno notizie di vittime.   
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Agosto 2026

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