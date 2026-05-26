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Terremoto in Cile, la forte scossa di magnitudo 6.9

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(Adnkronos) – Terremoto di magnitudo 6,9 nel Cile settentrionale. Il Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS) ha fornito questa informazione, specificando che non sono pervenute segnalazioni immediate di vittime o danni materiali. L'epicentro del sisma, che si è verificato alle 17.53 ora locale di lunedì, è stato localizzato nel deserto di Atacama, a una distanza di circa 31 chilometri dalla città di Calama, con una profondità focale di approssimativamente 100 chilometri, come indicato dall'agenzia statunitense. Il Servizio nazionale per la Prevenzione e la Risposta ai Disastri del Cile ha comunicato l'assenza di rischio di tsunami e ha confermato la mancata segnalazione di feriti o danni di rilievo. I media locali hanno riportato che l'evento è stato avvertito nelle regioni di Arica, Tarapacá, Antofagasta e Atacama. L'emittente TVN ha trasmesso immagini che documentavano la caduta di merci dagli scaffali dei supermercati. Il Cile si configura come una delle nazioni a più elevata attività sismica a livello globale. La popolazione cilena tende a considerare terremoti di magnitudo inferiore a 7 come eventi di scarsa preoccupazione. Nel 1960, la città meridionale di Valdivia subì devastazioni in seguito a un terremoto di magnitudo 9,5, che detiene il primato di più potente mai registrato e che causò 9.500 decessi. Nel 2010, un sisma di magnitudo 8,8 verificatosi al largo della costa del Cile centrale generò uno tsunami e provocò oltre 520 vittime. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Maggio 2026

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