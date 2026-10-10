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Terremoto in Calabria, avvertita scossa di magnitudo 3.3

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(Adnkronos) –
Terremoto in Calabria. Oggi, sabato 10 ottobre, una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata verso le 8.30 nella costa calabra sud-occidentale tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria. A riportarlo è l'Ingv, che su Facebook raccoglie anche le segnalazioni di diversi utenti. La scossa sarebbe stata avvertita in particolare nella provincia di Reggio Calabria, in particolare a Gioia Tauro, ma anche a Messina, in Sicilia. Tanta paura ma al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Ottobre 2026

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