Terremoto Giappone, scossa super e allarme tsunami

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7.1 colpisce il Giappone oggi e fa scattare l’allarme tsunami. Il sisma viene avvertito in particolare nel Sud del paese. Su X rimbalzano i video che documentano la violenza del sisma. L’epicentro è stato localizzato vicino a Nichinan a una profondità di circa 30 km: allerta tsunami per Miyazaki, Kagoshima e le prefetture costiere.

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Pubblicato il 28 Luglio 2026