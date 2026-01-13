Attualità

Terremoto Emilia Romagna, due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La prima scossa, secondo una stima preliminare di Ingv, si è verificata alle 09.27 con una magnitudo compresa tra 4.0 e 4.5, con epicentro in provincia di Forlì-Cesena. Pochi minuti dopo, alle 09.29, un secondo evento sismico ha interessato l’area di Ravenna, con una magnitudo stimata tra 3.7 e 4.2. Le due scosse, ravvicinate e della durata di circa 4-5 secondi, sono state percepite distintamente dalla popolazione. In alcune abitazioni il movimento è stato avvertito come ondulatorio, con case che hanno tremato in modo evidente. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

‘Buen camino’ sorpassa ‘Quo vado?’, è il film italiano con il maggior incasso di sempre

17 minuti fa

‘Abbandonate l’Iran’. Il messaggio dell’ambasciata Usa, attacco imminente?

26 minuti fa

Uomini e Donne, Cristiana ha fatto la sua scelta: le anticipazioni

27 minuti fa

Groenlandia, deputato repubblicano presenta disegno di legge per annessione a Usa

28 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio