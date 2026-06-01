Attualità

Terremoto di magnitudo 6 davanti alle coste della Calabria, avvertito in tutto il Sud

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata nel Sud Italia poco dopo la mezzanotte, oggi 2 giugno. Secondo l'Ingv, il sisma si è verificato a 250 km di profondità al largo della costa della Calabria nord occidentale nel Cosentino, ma è stata avvertita anche in Puglia e in Sicilia come testimoniano i centinaia di messaggi degli utenti sui social.  A quanto apprende l'Adnkronos, non ci sarebbero state fino ad ora segnalazioni di danni, ma solo qualche telefonata da parte di cittadini spaventati. I vigili del fuoco al momento sono comunque impegnati in una ricognizione per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno cosentino.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Roland Garros, tris azzurro ai quarti: Cobolli, Berrettini e Arnaldi avanti tutta

53 minuti fa

Maltempo, piogge e temporali al Centro-Nord: allerta gialla in 8 Regioni

2 ore fa

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce e Pd cala

5 ore fa

Roland Garros, oggi Arnaldi-Tiafoe – Diretta

6 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio