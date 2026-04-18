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Terremoto di magnitudo 3 nel Maceratese, epicentro a Sant’Angelo in Pontano

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(Adnkronos) – Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nel Maceratese oggi, sabato 18 aprile. L'evento, localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma, si è verificato alle 14:53 con epicentro a circa 3 chilometri da Sant'Angelo in Pontano e a una profondità di 21 chilometri. La scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione, anche nel Fermano. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Aprile 2026

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