Terremoto Campi Flegrei, scuole chiuse a Pozzuoli

(Adnkronos) – "Siamo riuniti per affrontare la situazione". E' quanto fa sapere il Comune di Pozzuoli. "Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sia alla Protezione Civile che alla Polizia Municipale, ma le linee sono sovraccariche. In caso di difficoltà – invita l'Amministrazione comunale – potete utilizzare anche i messaggi del canale Facebook del Comune di Pozzuoli, e del sindaco Gigi Manzoni, indicando indirizzo compreso di civico e numero di telefono. Vi ricontatteremo appena possibile. Nel frattempo, per quanto possibile, vi chiediamo di mantenere la calma. Siamo tutti al lavoro. Vi anticipiamo che domani le scuole resteranno chiuse per le dovute verifiche".



Pubblicato il 20 Maggio 2024