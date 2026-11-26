(Adnkronos) – Una scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata alle ore 4.16, ad una profondità di 4 chilometri, con epicentro a Pozzuoli, ai Campi Flegrei. Lo ha rilevato l’Osservatorio vesuviano. Il Comune di Pozzuoli ha dato notizia della scossa in un post sui suoi profili social, evidenziando che l’evento sismico è stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti nell’area intorno all’epicentro.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026