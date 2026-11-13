Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.6 a Pozzuoli: avvertita anche in quartieri ovest Napoli

(Adnkronos) – Una scossa di magnitudo 2.6 è stata avvertita in zona Solfatara, a Pozzuoli, nell’area dei Campi Flegrei. Lo rileva l’Osservatorio Vesuviano, sezione operativa dell’Ingv. Sull’evento bradisismico, il Comune di Pozzuoli informa: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.6 ± 0.3 localizzato nei pressi di Contrada Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 08:22 ora locale (UTC ore 07:22) del 13/11/2026, alla profondità di 2,99 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro”.

La scossa è stata avvertita anche a Quarto e ai quartieri occidentali di Napoli come Bagnoli e Fuorigrotta.

Il comune di Pozzuoli ha ricordato via Facebook alla popolazione che “Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Novembre 2026