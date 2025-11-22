Attualità

Terremoto Campi Flegrei, scossa avvertita anche allo stadio di Napoli

(Adnkronos) – La scossa di terremoto delle 18:55 con epicentro nei Campi Flegrei è stata avvertita anche allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove tra poco inizia la gara con l'Atalanta. Nessun problema particolare, l'accesso dei tifosi prosegue regolarmente, anche se sono tante le segnalazioni arrivate da chi era già presente nella struttura.  
Pubblicato il 22 Novembre 2025

