Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa magnitudo 2.9 nella notte

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata questa notte alle 3:30 nell’area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa ha avuto un ipocentro a tre chilometri di profondità ed epicentro a due chilometri da Pozzuoli. Nella stessa area si sono verificate due scosse nei giorni scorsi di magnitudo 3.6 e 3.7. Per ora non risultano danni a persone o cose. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Maggio 2024