Attualità

Terremoto, Baccarini (Hilti): “Più attenzione a elementi non strutturali”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Gli elementi non strutturali impiantistici per le opere complesse – ospedali, data center – hanno acquisito una rilevanza tecnico-economica altissima, incomparabile rispetto al passato. Dedicare più attenzione a questi elementi fin dalle fasi iniziali della progettazione è un’opportunità". Ad affermarlo Paolo Baccarini, direttore Ingegneria di Hilti Italia, in occasione della Seismic Academy, tenutasi a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera.  Giunto quest’anno alla sua XII edizione, l’incontro rappresenta l’appuntamento di riferimento per la sicurezza sismica e un’occasione di confronto tra progettisti, direttori dei lavori, enti di verifica, committenze e imprese.  “Da un punto di vista normativo, tecnico, progettuale ed esecutivo credo che in Italia siamo a un livello veramente altissimo”, ha spiegato Baccarini. “Non mancano i dati per eseguire una progettazione eccellente e una costruzione perfetta. Tuttavia, quello che forse si può fare andando avanti è mettere a fattor comune tutte le competenze specialistiche che oggi sono necessarie per affrontare la complessità delle opere che bisogna rinnovare o costruire ex novo”. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Tragedia nelle Apuane, anziana coppia trovata senza vita in fondo a una scarpata

29 minuti fa

Iran, Trump vede i consiglieri per la sicurezza: sul tavolo le opzioni per la ripresa della guerra

1 ora fa

Capaci, 34 anni fa la strage: studenti, avvocati e magistrati insieme per non dimenticare

2 ore fa

Roma, ordigno esplode davanti all’ingresso di un condominio: indagini in corso

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio