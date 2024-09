Terremoto a Telefoggia, lasciano il direttore e altre due giornaliste

Si sono dimessi in tre dalla storica emittente Telefoggia, il direttore Carmine Troisi e due giornaliste, Michela Magnifico e Francesca Valentino. Alla base della decisione, le questioni economiche, ci sarebbero 14 mensilità arretrate nel pagamento degli stipendi. Qualche giorno fa, appena appresa la notizia e per continuare a fornire il servizio, l’editore Paolo Tonti ha provveduto a scegliere tempestivamente il sostituto di Troisi. Ha preso il suo posto alla direzione di Telefoggia Nino Bruno, già segretario provinciale di Assostampa che, a quanto ci risulta, ha lasciato la sua carica di vertice sindacale per ricoprire questo ruolo. Una decisione immediata, anche la redazione si starebbe rinnovando (oggi sono in due ma altri giornalisti sarebbero stati contattati) e qualcuno parla, in prospettiva, di una nuova cordata di imprenditori che l’editore Paolo Tonti starebbe riorganizzando. Non sappiano quanto questa voce sia veritiera, spesso è girata in momenti complicati per l’editoria locale, senza mai avere seguito. Anzi, la polverizzazione di varie tv locali, i cui editori erano spesso interessati alla politica, ha anche fatto sì che non si facesse fronte comune per arginare la forza di altre tv, per esempio del Salento o di Bari. A giugno del 2023, la battaglia di Telefoggia per tornare visibile, dalla Puglia e dalla Basilicata, su rete di primo livello venne salutata come un nuovo inizio nel mare dell’etere e delle difficoltà di tenere il passo nel nuovo piano delle frequenze.

“Se è vero quello che dicono i tre colleghi dimissionari- dice Piero Russo, giornalista di cui abbiamo chiesto un parere-, che asseriscono di avanzare ben 14 mensilità dall’emittente in cui lavorano da tantissimi anni e che li ha lanciati, allora mi auguro che chi li sostituisce si faccia rispettare. Se oggi sorgono problemi economici, è quantomeno improbabile che domani, o comunque nell’immediatezza, si possano risolvere”. Troisi, che ora lavora per TeleSveva, era arrivato a Telefoggia nel 2006, allo stesso periodo, più o meno, risalgono gli inizi nella tv di Magnifico e Valentino. Dai tempi del fondatore Gianni Mongiello a oggi sono trascorsi 50 anni e tante cose sono cambiate. La rivoluzione dell’etere ha fatto la sua parte, con le frequenze a “noleggio” e costi per cui la pubblicità spesso non copre le spese, come negli anni ‘80. Hanno chiuso i battenti Teleradiorre, Teleblu, Teladaunia. La tv foggiana ha visto alla sua guida editoriale anche l’ex sindaco Gianni Mongelli, per un periodo. Ma non andò bene, finché non è arrivato Paolo Tonti tre anni fa. L’imprenditore edile, editore, è deciso a continuare, da quel che sembra, sebbene la scossa degli addii sia stata forte. “Il mio giorno zero”, scrive sui social la giornalista Francesca Valentino. “Non si può più perseverare in un percorso finito, ormai ahimè, in un cul de sac. È come se un medico continuasse a cercare e provare cure su un paziente esanime. Non ha più senso, ormai quel paziente è deceduto. Neanche un miracolo potrebbe salvarlo! E allora non hai altre alternative, se non una conclusione il più dignitosa possibile. Ecco perché oggi ho preso la decisione più dolorosa e difficile della mia vita. Ho rassegnato le mie dimissioni. Da oggi non sono più una giornalista di Telefoggia. Ma resto per sempre una giornalista sul campo”.

Unanime, con tutti i giornalisti che hanno lasciato, la solidarietà dei colleghi. Carmine Troisi è stato per 15 anni il direttore della testata, “Sono solo l’ultimo a dimettermi- scrive-, con me due storiche ed encomiabili colleghe che non smetterò mai di ringraziare”.

A proposito dei motivi della scelta dice: “Quattordici stipendi arretrati in tre anni di attuale gestione basterebbero e avanzerebbero per giustificare le nostre scelte, ma vi assicuro che non sono gli unici motivi, sia pure gravissimi ed inaccettabili, che ci hanno fatto prendere questa decisione. Per ora mi fermo qui, ci sarà tempo e sedi per spiegare quanto ci è accaduto”.

Paola Lucino



Pubblicato il 19 Settembre 2024