Attualità

Terremoto a Panama, nuova scossa di magnitudo 6.2

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La terra continua a scuotersi a Panama. Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 6.2, è stata registrata poco dopo le 18,20 ora locale (1.20 in Italia), con epicentro nel centro-sud del Paese, a circa 300 km dalla capitale. Non si hanno notizie di vittime o danni.  

Una scossa di terremoto, di magnitudo 7.6 della Scala Richter, è stata registrata a Panama venerdì scorso. In seguito al sisma, avvertito anche in Costa Rica, era stato diramato l’allarme tsunami. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Ottobre 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Festa del Cinema di Roma, si parte oggi con ‘Il rumore delle cose nuove’ di Paolo Genovese

21 minuti fa

Papa Leone al Gemelli, oggi il ricovero per la rimozione del nodulo al polmone

25 minuti fa

Morbillo, Pennsylvania segnala sesto morto: 39enne con patologie e già infettata di recente

7 ore fa

The italian diplomatic activity from abroad – August 17, 2026

7 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio