(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3, con epicentro a Rionero Sannitico in provincia di Isernia, è stata registrata oggi 8 dicembre dall'Ingv alle 13:15 di oggi. La scossa in Molise è stata avvertita nei comuni limitrofi e anche in alcuni centri dell'Abruzzo. Non si registrano danni a persone o cose. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Dicembre 2024