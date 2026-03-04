Attualità

Terremoto a Catania, forte scossa 4.5: avvertita anche ad Augusta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Momenti di paura, oggi 4 marzo poco dopo le 7.05 a Catania, quando la popolazione ha avvertito una forte scossa di terremoto. Il sisma è stato avvertito anche in diversi paesi etnei e anche ad Augusta. Secondo la localizzazione automatica dell'Ingv il terremoto è stato di magnitudo 4.5. L'Ingv fissa l'ipocentro del sisma sull'Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3.8 chilometri. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Chi l’ha visto?, stasera mercoledì 4 marzo: la morte di Gessica Disertore

2 ore fa

Giornata contro l’obesità, in Italia ne soffrono 6 milioni di adulti

2 ore fa

Stasera tutto è possibile, torna il comedy show con De Martino: oggi su Rai 2

2 ore fa

Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio