Terre rare, pronto accordo tra Ucraina e Usa. Zelensky: “E’ solo l’inizio”

Accordo tra Ucraina e Usa sulle terre rare. Il premier ucraino, Denys Shmyhal, ha reso noto che Washington e Kiev hanno raggiunto un'intesa in base alla quale gli Stati Uniti otterranno le risorse minerarie ucraine in cambio di pagamenti per il sostegno militare nella guerra contro la Russia. L'intesa raggiunta con gli Stati Uniti sullo sfruttamento delle terre rare ucraine è solo "un inizio", ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa a Kiev, precisando che si tratta "solo di un accordo quadro: può essere un grande successo o semplicemente sparire". Secondo Zelensky, "questo dipenderà dai nostri colloqui con il presidente Trump". Nel testo negoziato finora con gli Stati Uniti sullo sfruttamento delle terre rare ucraine, che si spera "porti a ulteriori intese", non c'è ancora nulla sulle garanzie di sicurezza che gli Stati Uniti dovrebbero fornire a Kiev, ha quindi precisato Zelensky, che ha parlato dell'intesa come di "un accordo quadro", che prevede la creazione di un fondo congiunto con il contributo per il 50% di entrate provenienti dalla risorse naturali ucraine, anche se "è troppo presto parlare di soldi". "Voglio una frase sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, è importante che ci sia", ha rimarcato il presidente ucraino. Che poi, rispondendo alla domanda se si tirerà indietro nel caso in cui da Donald Trump non dovessero arrivare, ha replicato: "Voglio trovare un percorso per la Nato o qualcosa di simile. Se non avremo garanzie di sicurezza, se non avremo un cessate il fuoco, allora non funzionerà niente". Il presidente ucraino ha quindi detto che spera di recarsi a Washington venerdì per discutere con Trump, di un accordo sulle terre rare e di futuri aiuti. "Mi piacerebbe molto fare questa visita", ha detto Zelensky ai giornalisti a Kiev, sottolineando che la data giusta per la visita potrebbe essere venerdì. Il presidente ucraino ha anticipato di voler chiedere all'omologo americano se intende interrompere gli aiuti a Kiev. "Si tratta di un accordo preliminare che prevede la creazione di un fondo di investimento per la ricostruzione dell'Ucraina, dove Ucraina e Stati Uniti gestiranno e finanzieranno congiuntamente il fondo a parità di condizioni – aveva spiegato anche Shmyhal – Questo accordo è direttamente legato alle garanzie di sicurezza. Né il presidente né il governo lo considereranno separatamente dalle garanzie di sicurezza per l'Ucraina". Il governo ucraino esaminerà già oggi il testo dell'accordo, ha aggiunto il Shmyhal.



Pubblicato il 26 Febbraio 2025