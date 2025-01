“Terre Alte”, riprendono gli appuntamenti con un focus sulle donne e la montagna

Con l’inizio del nuovo anno, tornano gli appuntamenti di “Terre Alte”, la rassegna del CAI Foggia dedicata a proiezioni, film, incontri e interviste. La programmazione riprende con un focus speciale: “Libere in Vetta”, una serie di incontri incentrati sulle donne che hanno scritto pagine straordinarie nella storia della montagna.

Il primo evento della serie, in programma martedì 14 gennaio 2025 alle ore 19.30 presso la sede del CAI Foggia (Istituto “da Vinci”, in Via Sbano), si ispira al cortometraggio “È pericoloso sporgersi”, diretto da Robert Nicod. Questo film iconico degli anni ’80 immortala l’impresa di due arrampicatrici eccezionali, Catherine Destivelle e Monica Dalmasso, che affrontano insieme la celebre via Pichenibule, nel Verdon. Con la loro scalata, realizzata nel 1985, hanno segnato la prima femminile assoluta sulla via, superando il celeberrimo Bombé con padronanza, forza e un carisma ineguagliabili. Catherine Destivelle, considerata una vera leggenda dell’arrampicata, ha poi continuato a stupire il mondo con imprese memorabili: la prima solitaria femminile delle tre grandi nord delle Alpi (Eiger, Grandes Jorasses e Cervino) e l’apertura di una nuova via sul Petit Dru in solitaria.

Oggi, Catherine è in procinto di ricevere il prestigioso Piolet d’Or alla carriera, un riconoscimento riservato ai più grandi alpinisti della storia, accanto a icone come Walter Bonatti e Reinhold Messner. Monica Dalmasso, invece, dopo anni nella Nazionale Francese di arrampicata, ha intrapreso una carriera nella fotografia e nella documentazione degli sport estremi, continuando a celebrare l’universo della montagna. Il cortometraggio, carico di immagini mozzafiato e di emozioni, promette di catturare il pubblico con la straordinaria avventura delle due protagoniste.La rassegna “Terre Alte” proseguirà con altri eventi di grande rilievo, tra cui il film “La Congenialità”, che racconterà il legame profondo tra Tamara Lunger e Simone Moro, due figure simbolo dell’alpinismo contemporaneo.

Un’occasione imperdibile per gli amanti della montagna e delle storie di sfida, passione e determinazione.



Pubblicato il 9 Gennaio 2025