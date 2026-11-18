(Adnkronos) –

Un operaio di 49 anni è morto questa mattina, nel Palermitano, travolto dalla terra della cava in cui stava lavorando in contrada Roccalupa a Pollina. L’uomo lavorava in un cantiere della Toto spa quando sarebbe stato sommerso da un cumulo di terra e macerie staccatosi dalla parete della cava. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il 118 ma per il 49enne non c’è stato nulla da fare.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Novembre 2026