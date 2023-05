Terni, rogo in azienda che smaltisce rifiuti organici a Nera Montoro – Video

(Adnkronos) – Incendio sotto controllo in un’azienda che smaltisce e lavora rifiuti organici nella zona industriale di Nera Montoro, frazione del comune di Narni (Terni). L’intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 2 di stanotte. "Intorno alle ore 2 di questa notte si è sviluppato un incendio all'interno delle aree della ex terni industrie chimiche di Nera Montoro – si legge sul profilo Facebook del sindaco di Narni, Lorendo Lucarelli – L’incendio, che è in fase di spegnimento grazie all’intervento dei vigili del Fuoco, ha interessato l’area del Biodigestore Greenasm e non ha investito direttamente l’impianto". "Il materiale combusto sembra essere prevalentemente costituito da verde destinato al processo di compostaggio – si legge ancora – Presenti sul posto anche Arpa ed Asl. È stato posizionato un campionatore 'EchoEmergency'. A scopo precauzionale ed in accordo con Arpa ed Asl verrà emessa ordinanza che seguirà questa comunicazione".

#Terni, #incendio sotto controllo in un’azienda che smaltisce e lavora rifiuti organici. L’intervento dei #vigilidelfuoco dalle 2 circa di stanotte nella zona industriale di Nera Montoro [#7maggio 9:15] pic.twitter.com/nDyYXWLycm— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 7, 2023

Pubblicato il 7 Maggio 2023