Terni, donna uccisa a coltellate: compagno in questura

(Adnkronos) – Una donna è stata uccisa, probabilmente a coltellate, in un'abitazione a Terni. Sul posto è intervenuta la polizia dopo aver ricevuto l'allarme da uno dei figli. La vittima aveva 56 anni. Il compagno, un uomo di 62 anni, viene in queste ore ascoltato in questura. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Marzo 2023