Terni, donna presa a martellate sul bus: marito in fuga. Lei è in pericolo di vita

(Adnkronos) – E' caccia all'uomo, un 43enne di origini marocchine, che nel pomeriggio ha aggredito la moglie, una connazionale di 44 anni, a bordo di un autobus di linea a Stroncone in provincia di Terni. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull'accaduto, dalle offese l'uomo sarebbe passato ai fatti, colpendo la moglie prima a mani nude e poi infierendo su di lei con un martello. Il 43enne è poi fuggito dileguandosi nelle campagne circostanti, dove le ricerche sono ancora in corso. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata d'urgenza all'ospedale di Terni con l'elisoccorso. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e, secondo i medici, è in pericolo di vita. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Terni per i rilievi tecnici e per le indagini, coordinati dal procuratore della Repubblica di Terni, Antonio Laronga, che è arrivato personalmente sul posto insieme al comandante provinciale, colonnello Antonio De Rosa.

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Pubblicato il 9 Maggio 2026