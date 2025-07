Terni, donna incinta precipita da finestra: morto il bimbo

(Adnkronos) – Una donna al nono mese di gravidanza è precipitata da una finestra della sua abitazione al secondo piano di una palazzo, riportando ferite gravi. E' accaduto oggi domenica 13 luglio a Terni. La donna, di origini straniere, è stata portata d'urgenza in ospedale e sottoposta ad intervento, ma per il bimbo che aveva in grembo non c'è stato nulla da fare. Sul caso indaga la Polizia. Non è esclusa l'ipotesi di un gesto volontario. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Luglio 2025